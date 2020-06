Les Casseroles espèrent accrocher rapidement le maintien

Au Stade Bardet, Gosselies (D3 amateurs) a présenté la nouvelle mouture de son équipe. Après avoir obtenu son maintien, le club veut faire mieux la saison prochaine. Si le groupe est resté le même en grande majorité, il faut noter quelques départs. Feria Matias, Kemayou, Bombele, Soudant, Deboutez, Durieux (arrêt) et Doeraene ont décidé de relever un nouveau défi. Pour compenser cela, le club a su se renforcer, notamment avec d'anciens joueurs de l'Olympic. Lella, Maricosu, Meo, Swen, Gueye, Meurée, Rosa, Fernemont, Canard et trois jeunes (Ravyedts, Dejaiffe, De Smet) ont débarqué. "Je suis très content de cette équipe", lance Fabrice Focant, l'entraîneur. "Cela n'a pas été simple de constituer un groupe, avec le COVID-19. Mais ce noyau me plaît bien. Je voulais apporter plus de concurrence. C'est chose faite. Tous les joueurs se valent."

Le président Scimemi espère jouer les places du tableau de gauche, cette saison. "Je préfère être prudent. C'est une série relevée. On va surtout essayer d'accrocher rapidement notre maintien. Je veux de l'engagement et une belle saison."