"Il s'agit de Taylor Salibur", explique dans un message le président Remy. "Il est âgé de 28 ans. Ces quatre dernières années, il était professionnel à Lorient. Mais il n'a pas reçu sa chance malgré deux dernières saisons pleines avec la réserve. Présent au test contre St Amand, il a fait l'unanimité, grâce son expérience, sa vitesse, sa technique et son coaching sur le terrain. Il sera certainement une plus value pour le groupe."

