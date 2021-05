En plus des grosses cylindrées anversoises ou liégeoises, il faudra compter avec les équipes de la région du Centre et de la région de Charleroi la saison prochaine au sein de l’antichambre de l’élite nationale de notre futsal. Sur papier, ce championnat de D2 ne semble jamais avoir été aussi élevé. Il suffit de regarder les prétendants au titre et les nombreux renforts qui débarquent, notamment de la D1. Preuve d’un nouvel intérêt et de l’attraction de la série.

A La Louvière et à Manage, notamment, on a frappé un grand coup.