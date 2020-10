Depuis quelques jours, des nouvelles affiches apparaissent à Charleroi. Un slogan simple y figure, il a pour but de résumer la politique sportive de la Ville :Jusque-là, rien de particulier. Mais l'un des mannequins est un visage bien connu du football de la région. Un grand barbu, avec un maillot noir et un écusson à l'effigie des Dogues..., explique Laurent Castellana, le capitaine de l'Olympic de Charleroi.

© D.R.



Mais l'homme n'est pas du genre à se mettre en avant. "Je suis un grand timide, moi. Mais ce n'était que quelques photos, dans un lieu culte de la métropole. Alors, j'ai accepté. C'est aussi mon rôle de capitaine de représenter le club sur et en dehors du terrain."

La Ville communiquera prochainement sur cette campagne qui a pour but de promouvoir les actions déjà existantes, à l'instar du chèque sport, de la carte C ou encore du passe-sports. Une danseuse et un boxeur ont également pris part à l'événement. Pour l'ancien jeune du Standard, c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre à 33 ans. "Avec le Covid-19 et la fin du football, je devais me trouver une nouvelle voie, alors pourquoi pas le mannequinat. Non, je plaisante. Mais cela m'a fait sourire, lorsque ma cousine m'a envoyé la photo que vous allez publier. Je crois qu'il y a des affiches du genre un peu partout en ville. J'ai hâte d'en croiser une. Les coéquipiers m'ont un peu charrier, mais cela passe encore. Sinon, on continue à suivre nos entraînements individuels, en attendant la reprise. On profite également de la famille, même si on poursuit notre activité professionnelle."