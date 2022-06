A l'initiative de Larbi Eddaghri, sportif de la région, plusieurs joueurs de football de la P4 à la D2 ont accepté de se retrouver pour un tournoi de padel en toute convivialité. C'était surtout l'occasion de se détendre et de se retrouver loin des terrains habituels. Durant tout ce dimanche, ils ont eu l'occasion de s'affronter dans la bonne humeur. Parmi les invités, on retrouve Jawad Boufous, Roman Ferber, Massimo Contino, Amaury Patris, Guido Cagnina et bien d'autres. "On a joué durant plus de 6 heures sur les terrains de Courcelles, explique l'organisateur. "C'était vraiment un top moment. Nous étions 16.

Le niveau était très élevé. On s'est tous découvert une passion pour le padel, notamment durant le Covid. Aujourd'hui, on en profite pour entretenir cela surtout durant la trêve. Je vais sans doute en organiser un autre prochainement. L'ambiance était fantastique."

Pour l'anecdote, c'est la paire Ferber-Eddaghri qui l'a emporté au terme d'un âpre combat.