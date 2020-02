Patrick Rémy compte soutenir son entraîneur, Thierry Pister, victime d’ennuis de santé.

Les dernières nouvelles à la Neuville ne sont pas bonnes. Alors que le club lutte pour son maintien, il a appris qu’il ne pourrait plus compter sur la présence de son entraîneur, pendant une durée plus ou moins longue.

A la suite d’un malaise, ce dernier a dû passer des examens. Il sera opéré en urgence, le 6 mars prochain. Il ne devrait donc pas être de retour dans les prochaines semaines.

Si Antonio Rosa assurera l’intérim, tout du moins cette semaine, il ne s’agit pas forcément d’une solution définitive. Entretien avec le président.

Patrick Rémy, un mot sur les récents événements ?

"C’est triste pour Thierry. Tout allait bien. C’est si soudain. C’est malheureux pour lui et pour nous."

Quelle est la position du club ?

"On lui doit le plus grand respect. Il a une opération importante le 6 mars prochain. On va attendre son retour et celui des m