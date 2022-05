La nouvelle est sidérante (supprimer un match de play-off, c’est du jamais vu). Et interpellante à plusieurs niveaux. Car le Charleroi Expérience Performance n’a même pas été entendu par la fédération, qui accrédite donc le fait que les amateurs de basket de la région carolo sont des sauvages pires que ceux que l’on peut retrouver en foot. "Débordements, il y a eu. Mais de chaque côté. Des images le prouvent, précise la présidente du CEP Carmela Fiorini. Et j’ose affirmer que Neufchâteau a tout fait pour qu’il en aille ainsi. Comment expliquer autrement la présence, à notre arrivée, d’une vingtaine de policiers et la fouille complète qui a suivi ? Les rencontres précédentes avaient été chaudes, comme tous les matchs au sommet, sans provoquer de problèmes particuliers. La finale de Coupe AWBB ? La salle de Beez était trop petite pour accueillir autant de supporters." (...)