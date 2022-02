La fin de semaine dernière a été compliquée moralement pour Vincent André, ses joueurs et ses dirigeants. Jeudi soir, l’ex coach de Tamines et Namur a annoncé sa décision de quitter le club en fin de saison. "C’est une décision très difficile à prendre car je me plais au Condrusien, explique l’intéressé. J’ai une parfaite entente avec M. Bourgeois (NDLR: le manager) et j’ai un groupe de garçons absolument extraordinaires. Sportivement, je m’y retrouve ici." Seulement, conjuguer la vie sportive et professionnelle devenait compliqué pour l’homme de 54 ans, bientôt papa. "J’ai beaucoup de route à faire pour le boulot, même chose pour le football. Je n’ai plus 20 ans et il fallait faire un choix. Il a été mûrement réfléchi. Après des années où j’ai pensé à moi, je veux aussi maintenant penser aux autres et aux miens. La priorité était de trouver un club le plus près possible de chez moi. J’avais déjà reçu plusieurs offres dès le lendemain de l’annonce de mon départ. Avec Ransart, je n’ai pas meilleure destination."

Chez les Cougars, Vincent ne débarquera pas en terre inconnue. Il est de la région, il y a joué quelques années et y connaît presque tout le monde. "C’est mon club formateur, là où j’ai appris le football. Cela faisait un petit moment que le président voulait que je revienne. C’est fait. Je suis content que ça ait pu se concrétiser. Je voulais que ça se fasse rapidement pour que je puisse me reconcentrer sur la fin de saison avec le Condrusien." En effet, il va vite falloir se remettre de ses émotions car les Verts ont des objectifs.



Départ immédiat pour Flammini

Il était acté que Nicolas Flammini quitterait son poste en fin de saison mais devait bien rester sur le banc de Ransart jusqu’à son terme. Ce ne sera pas le cas, vu certaines déclarations dans la presse. "Pour répondre aux accusations dont on fait l’objet, Vincent n’est pas plus un ami que Nicolas, se défend Michel Prévot, manager ransartois. Le président n’a pas apprécié ces dires et a préféré mettre fin immédiatement à la collaboration. Je le répète: on n’a rien à reprocher à Nicolas, il a effectué un super boulot. Je le recommande même aux autres." En attendant l’arrivée de Vincent André, qui aura la responsabilité de mettre les jeunes en avant, les Cougars vont devoir trouver une solution. "Hors de question d’engager un entraîneur, la solution sera sans doute interne", conclut Prévot.