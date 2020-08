Plus de cinq mois après la fin de la défunte saison, déjà écourtée, le groupe de Dimitri Piraux a retrouvé le chemin des entrainements ce lundi, pour préparer le prochain exercice qui devrait commencer début octobre.

“Même si certains clubs comme Anvers ou Tongres font le forcing pour décaler à la fin octobre”, lance un coach, tout heureux d’avoir retrouvé son équipe. “Les filles étaient très motivées à retoucher le ballon. Depuis avril, elles avaient un programme individuel à respecter. Je crois que dans l’ensemble, l’état physique est plutôt correct. Pour celles chez qui l’on constate un décalage, on travaillera là-dessus. En tout cas, la reprise s’est faite avec de l’envie et dans la bonne humeur même si ce retour en salle s’est déroulé avec le respect des mesures sanitaires : huis clos et autres consignes d’hygiène.”

Après avoir bouclé la dernière saison à la cinquième place de la Ligue A, les Carolos n’affichent pas trop d’ambitions et n’ont pas un appétit plus gros que le ventre.



