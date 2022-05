Depuis quelques saisons, Grégory Richir fait parler de lui en bien. À Jumet, l’homme a réalisé du bon travail, notamment avec une invincibilité impressionnante à domicile en P2C.

Arrivé à Fontaine, au moment de la crise du Covid, l’homme a pris un coup sur la tête. "On devait évoluer en P2, finalement, le groupe s’est retrouvé en troisième provinciale", nous explique l’intéressé. "Mais comme j’avais donné ma parole, je ne pouvais pas faire demi-tour. J’ai assumé, avec un noyau et un club fantastiques !"

Si bien que l’homme a réalisé une formidable saison, en P3. "Si on n’avait pas croisé la route de Nalinnes qui a écrasé tout le monde, on aurait sans doute décroché le titre. Mais les Nalinois étaient impressionnants toute la saison. Avec le tour final, on a eu l’occasion de rencontrer les objectifs du club. En plus, cette saison, deux rencontres suffisaient pour aller chercher la montée. Je suis très fier de mon noyau." (...)