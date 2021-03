Le semi-marathon "La Sambrienne", dans une version "virtuelle", s'est clôturé dimanche. Les runners avaient un mois pour faire le circuit de 21 km tracé par Alain Van Bergen de l'association Move More dans la région d'Aiseau-Presles.





S'il est toujours difficile de donner un chiffre exact de participation sur une course virtuelle, on estime qu'ils sont près de 200 à s'être testé sur la distance. " Honnêtement je ne m'attendais pas à attirer autant de personnes car tout le monde n'est pas apte à faire des sorties aussi longues", indique Alain.



Pour figurer dans le classement final, il fallait s'inscrire sur Chronorace et utiliser l'application mobile Strava, ce qui ne semble pas évident pour tout le monde. " Pourtant, nous avons bien indiqué la marche à suivre sur notre site internet. C'est dommage car c'est la meilleure façon pour faire un parcours sans se tromper. Beaucoup misent tout sur le balisage, que nous effectuons le plus soigneusement possible, mais sans signaleur les risques de louper une bifurcation sont plus grands. En ce sens, le virtuel a ses limites."