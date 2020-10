Fabrice Focant a la réputation de faire confiance aux jeunes. Il le prouve une fois encore avec Roméo De Smet. À 18 ans, le back a une belle chance à saisir à Gosselies. Il compte bien remercier son entraîneur sur le terrain. Entretien avec un joueur qui a la tête sur les épaules.

Roméo De Smet, d’où sortez-vous ?

“J’ai été formé à Tamines et au Sporting de Charleroi. Mais les Zèbres annoncent toujours tardivement aux joueurs quand ils ne comptent plus sur lui. Du coup, comme de nombreux anciens coéquipiers, j’ai décidé de rejoindre le CS Brainois. On a tout gagné en U17 et on a terminé à la deuxième place dans le championnat des réserves, avec une équipe de 2002.”