Ancien joueur de Châtelet, Saad Mohacht touche son rêve du bout des doigts

En octobre 2018, la DH évoquait le parcours de Saad Mohacht, un ancien espoir de Châtelet. Avec l'aide de son agent, le jeune homme était parvenu à briller au moment d'une sélection à Paris pour décrocher une bourse pour une Université américaine. Dans le Missouri, le jeune homme a trouvé le moyen de gérer correctement son temps entre ses études et sa passion du ballon rond. © D.R.

Le joueur de 21 ans a rapidement marqué les esprits. Avec son équipe, il a tout gagné ou presque. Il était donc notmal qu'il attire les convoitises. "Je viens de signer pour une des meilleures facs des Etats-Unis. Elle dispute le championnat de NCAA D1. Il s'agit du niveau le plus elevé pour les jeunes. J’ai reçu une bourse totale qui couvre mes frais scolaires. Il y a quatre clubs de MLS qui me suivent de près et espèrent me faire signer après la Draft."

© D.R.



Le jeune homme est désormais dans la cour des grands ! "Les joueurs qui évoluent en équipe nationale des USA proviennent de ce type d'université. J'intègre donc un championnat professionnel pour les jeunes. Je vais donc poursuivre mon parcours en Caroline du Sud au Wofford College."

C'est ce qu'on peut appeler... le rêve américain !