Avec le Covid-19, les amateurs de sport ont dû se réinventer. Ils sont nombreux dans ce cas-là, à l’image du jeune Santino Leonard. A 14 ans à peine, le boxeur en herbe a des rêves fous. Mais il sait qu’il doit travailler dur pour les atteindre. Alors qu’il sortait d’un titre à la Ligue francophone, le jeune homme a dû mettre ses envies entre parenthèses.

"C’était dur à accepter", lance le jeune Castellinois. "Du jour au lendemain, il n’y avait plus le moindre entraînement. Mais j’ai continué de mon côté."

Le gamin mange de la boxe à toutes les sauces. "Je m’entraîne six à sept jours par semaine. Je trace mon corps, je gagne de l’endurance, je répète mes gammes. J’essaye de faire mon maximum pour être prêt."





Prêt ? Il a quelques rêves dans sa tête. "Dans un premier temps, j’aimerais pouvoir m’aligner au championnat de Belgique qui se déroulera en 2022. A terme, si je parviens à m’accrocher et à performer, je voudrais participer aux JO ! C’est le rêve ultime."

© DR

Son coach: "Tout pour devenir pro"

Fils de l’ex joueur de salle, Pipo Leonard, Santino a préféré se tourner vers un sport individuel. "Je m’y retrouve davantage. Je suis seul face à moi-même. Je dois me dépasser pour réussir. J’ai participé à un stage au sein de la Team Garcia. J’ai directement accroché."





Même s’il est encore jeune et trop tôt pour tirer des plans sur la comète, son club croit en ses capacités. "C’est vraiment un garçon prometteur", explique Antonio Garcia, le responsable. "Il s’entraîne plus que les autres, même plus que certains adultes. En boxe, c’est 80 % dans la tête ! Il a ce mental, c’est précieux. S’il n’y avait pas eu le Covid-19, je pense qu’il aurait décroché le titre de champion de Belgique 2020, chez les jeunes. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer. Il doit s’accrocher. Mais, avec ses capacités, il a tout pour devenir pro, s’il continue de la sorte."