Simon Paulet : c’est un nom qui ne vous dit peut-être rien mais c’est pourtant une des promesses du football belge. Le Thudinien a intégré le noyau de Bob Peeters à Westerlo en D1B en début d’année et espère faire ses preuves le plus rapidement possible.

"Le projet collectif, c’est la montée. Mon projet personnel, c’est d’obtenir le plus de temps de jeu possible et de compliquer les choix de l’entraîneur."