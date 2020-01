Solre-sur-Sambre peut prétendre à disputer le tour final de l’élite provinciale.

Sans faire de bruit, Solre-sur-Sambre est monté en puissance au fil de la saison. Après un début de campagne difficile, le club a trouvé son rythme. Contre Monceau, il a même trouvé le moyen de signer un résultat positif.

"Au départ, ce n’était pas gagné, lance Johan Lardin, le mentor des Solréziens. Mais le groupe a tenu le coup, en première période. Ensuite, il y a eu cette action de Scohy qui est à la base de l’exclusion du portier adverse. À onze contre dix, on avait l’occasion de prendre de nouvelles unités. Cela m’a permis de conserver notre système de jeu. Plus la rencontre avançait, plus on se disait que l’exploit était possible. Le groupe a arrêté de reculer. Il a bien profité d’une phase arrêtée pour faire la différence."

Avec ce succès, les Tuniques bleues ont signé un quinze sur quinze. "J’en viens même à regretter les points perdus, en début de saison. Le groupe a gagné en maturité. Il a trouvé son équilibre. Je commence également à pouvoir compter sur un noyau au grand complet. Certains ont encore besoin de rythme. Mais c’est de bon augure pour la suite."

À Solre, Johan Lardin a dû miser sur les jeunes. "C’était la politique du club. On a des U19 et l’équipe première. Les U19 sont deuxièmes dans leur catégorie des provinciaux, juste derrière Mouscron. Ils prestent à un haut niveau. Je suis content des jeunes qui sont dans le groupe. Ils progressent et apportent un plus."

Actuellement cinquième, Solre peut croire au tour final. "Cela ne doit pas devenir une pression supplémentaire. Mais dans trois rencontres, le groupe sera fixé sur ses objectifs. On se prend au jeu."