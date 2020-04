Johan Lardin relativise la situation sportive de son club dans le contexte actuel

Après une belle deuxième place en P1, Solre-sur-Sambre nourrissait l’espoir de monter en D3 amateurs, en cas de fusion dans le Borinage. Malheureusement, il y a quelques jours, le club a appris que ce rapprochement entre les Francs Borains et Quévy-Mons ne se ferait pas.

"Ce n'est pas grave", lance l'entraîneur de Solre. "C'est le jeu. Il y a des choses plus importantes que cela. Normalement, si le championnat avait pu aller jusqu'au bout, il y aurait eu un tour final. Rien n'était fait. Il vaut mieux relativiser."



Malgré tout, Johan Lardin explique : "Je peux comprendre que certains joueurs soient déçus. Tous les feux semblaient être au vert. Mais cela ne changera pas notre philosophie. On a conservé notre groupe, avec quelques renforts. En réalité, je préfère tenter d'obtenir une montée sur le terrain, avec mes joueurs."





Pour l’homme, c’est sur le terrain que la montée doit se gagner. "J'ai surtout hâte de pouvoir rejouer au football, en groupe. Mon groupe aura une belle motivation pour la prochaine saison. On devra confirmer notre deuxième place. Je sais que le groupe sera encore un peu plus attendu. On abordera la troisième partie de notre cycle, avec l'envie de faire éclore des jeunes et de développer un football de qualité. Solre-sur-Sambre peut être une belle passerelle pour certains jeunes de la région qui souhaitent tenter leur chance plus haut."



Solre-sur-Sambre travaille pour préparer l’avenir. Le club compte sur ses jeunes. "On va essayer de développer un beau projet avec nos gamins, un peu à l'image de Pont-à-Celles, afin de faire évoluer nos espoirs avec des hommes. Ils iront en P4 pour renforcer l’équipe, afin d’atteindre un ou deux échelons au-dessus. On n’aura pas d’équipe U19 et on fera un beau groupe d’U21."