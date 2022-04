Les Spirou Ladies ont terminé leur saison 2021-22 sur une huitième place plutôt bienvenue par rapport aux circonstances. Plus que les chiffres de leur élimination face aux Castors, il faut se souvenir comment ce strapontin a été atteint.

"Sur papier, en septembre, on avait une équipe incroyable. Et puis, il y a eu énormément de rebondissements. Une joueuse virée, deux qui partent, Hambursin qui était blessée. Il y a eu le Covid, une interruption de quatre semaines. Ce fut une saison pleine d’obstacles", évoque Sophie Bottriaux. Le mérite carolo est d’autant plus grand pour l’un des leaders du noyau. "Le groupe de Belges est resté soudé dans l’adversité. Ce fut notre force. On sauve l’honneur avec les playoffs. Je dirais qu’avec les moyens du bord, on est resté à la fois solide et solidaire. Et ça en grande partie grâce à notre mental. Je crois que n’importe quelle équipe aurait pu flancher mais on a répondu avec nos moyens."