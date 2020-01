La D2 de Charleroi sort une fois encore quelques belles révélations. Des espoirs traqués par de pseudo-connaisseurs..

C’est devenu une bonne habitude au Spirou B : les jeunes tirent leur épingle du jeu. Certains vont même glaner des minutes avec la D1, à l’instar de Milan Samardzic et Thibaut Bronchart. Un autre devrait bientôt les y rejoindre. "Noah Fogang doit faire partie du noyau A la saison prochaine. Il a tout pour le haut niveau", assure l’exigeant coach Wilmot. Dans le sillage de ces joueurs, il y a une ribambelle de jeunes talents qui frappent à la porte de l’élite : Makwa, Mukeba, Zappulla, Dechamps, Gateretse, Stilmant et Noterman ont entre 17 et 19 ans et parviennent à se faire une place sur les parquets de D2. "