Sprint 2000 Charleroi est une structure reconnue dans le monde du vélo. En Wallonie, mais aussi en Belgique. Car cette équipe forme chaque année des coureurs qui figurent parmi les meilleurs du pays chez les cadets ou les juniors. Les deux catégories principales de la formation carolo, avec celles des plus jeunes encore. Mais, à partir de l’an prochain, il y aura une nouvelle catégorie à Sprint 2000 Charleroi, avec une équipe pour les moins de 23 ans. "Pour ne pas abandonner nos bons juniors de deuxième année qui vont passer chez les espoirs et qui ont des difficultés pour trouver une équipe", précise l'ancien pro et ancien sélectionneur national des espoirs Jean-Pierre Dubois.