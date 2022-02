L’important club de Sprint 2000 Charleroi a fait le show, vendredi soir, à Heppignies, pour la présentation de ses effectifs. Avec un sens du spectacle pour dévoiler ses jeunes coureurs, qui pédalaient un à un an en symbiose avec scénographie en sons et lumières. "Avec fumée, fumigènes, ça donnait bien, c’était génial", évoque, dans un sourire, l’ancien coureur professionnel et ancien sélectionneur national des espoirs Jean-Pierre Dubois, qui a intégré le staff de la formation carolo. "Et c’était un peu dans le ton de notre bonne mouvance générale actuelle."

Après deux années difficiles pour les jeunes coureurs, qui n’ont pas pu pratiquer leur sport en compétition de manière normale avec des saisons en grande partie écourtées en 2020 et 2021, ils ont tous envie d’en découdre pour l’exercice 2022. Qui va débuter ce week-end. "Ça a l’air d’être bien parti pour la saison, continue Jean-Pierre Dubois. (...)