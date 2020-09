Le grand jour approche pour Stéphanie Medjo. Après deux années d’interruption, elle va replonger dans le grand bain de la compétition.

"Il y avait un peu d’appréhension quand j’ai donné mon accord à Fleurus. Allais-je retrouver mon jeu, ma condition ?", avoue-t-elle.

La reprise est désormais bien amorcée et les débuts sont encourageants. Néanmoins, la pivot sait qu’elle peut encore apporter beaucoup plus. "Je dirais que je suis à 50 % de mes capacités. Dans quelques mois, je serai au top. Mais, ici, on doit encore apprendre à se connaître sur le terrain même s’il y a déjà une bonne entente dans le groupe."