Super League: Le Sporting Charleroi tient sa numéro 10 CharleroiInterview Jérémy Delforge Manola Galofaro arrive en droite ligne d'Anderlecht © Charleroi

En juin 2019, la jeune fille quittait les Francs Borains pour rejoindre les Mauves. Présentée comme un milieu relayeur pleine d'avenir, cette joueuse de 16 ans devrait apporter un plus au Sporting. Internationale chez les jeunes, c'est assurément un pari sur l'avenir pour Zèbres. Elle sort d'une bonne expérience de deux ans à Anderlecht. A l'époque déjà, le Sporting avait un oeil sur elle. Entretien.



Pourquoi avez-vous accepté de rejoindre le Sporting ?



"Cela fait plusieurs mois que le club me suit. Déjà au moment de mon arrivée à Anderlecht. Ici, j'ai apprécié le discours d'Aline Zeler qui est une figure importante de notre discipline."



Un mot sur vos deux ans à Anderlecht ?



"Je suis arrivé à 15 ans. J'ai dû attendre d'avoir 16 ans pour rejoindre la D1. J'ai pu jouer et apprendre beaucoup de choses. J'ai également eu l'occasion de m'entraîner à quelques reprises avec la Super League."



Vous avez été formée aux Francs Borains ?



"Je jouais avec les garçons jusqu'à mon départ pour Anderlecht. J'étais parmi les bons éléments du groupe."



La Super League vous fait rêver.



"Comme toutes les joueuses de mon âge. Il faudra se battre pour avoir sa place, mais j'y crois. Je connais mes qualités."



Quelles sont-elles ?



"Je suis rapide, j'ai une bonne vision du jeu. J'ai de la volonté et toujours l'envie de gagner. Je préfère délivrer des assists que marquer !"



Internationale chez les jeunes, quel est votre rêve ultime ?



"Les Red Flames et une équipe du top comme Lyon. Mais je veux surtout prendre du plaisir et voir jusqu'où je peux aller, en m'entraînant à fond."