Tanguy Moriconi, le gardien de l'Olympic, est heureux d'avoir retrouvé le chemin des terrains ce lundi soir.

À huis clos, sur les terrains d'entraînement de Marchienne, les Dogues ont enfin pu se retrouver ce lundi soir. Après deux mois et demi sans football, ce retour aux affaires en vue du prochain match de Coupe de Belgique entre l'Olympic et Zulte-Waregem au début du mois de février a donné le sourire au groupe.



Au coeur de l'équipe, Tanguy Moriconi a accepté d'évoquer la situation actuelle et les prochaines échéances. Entretien.

Comment avez-vous vécu cette reprise ?

"Comme une libération. Je commençais à trouver le temps long. Quand le football fait partie de ton quotidien depuis des années et que tu n'as plus rien du jour au lendemain, c'est particulier. De mon côté, je ne me suis pas arrêté. J'ai suivi un programme pour garder la forme."

Ce n'était pas trop compliqué, avec la vie de famille et le travail ?

"Si, il faut bien l'avouer. Mais l'entraîneur a été compréhensif et il sait que je travaille dur. Je n'ai pas pris un gramme et mes premières sensations étaient bonnes au cours de la reprise."

Mentalement, ce n'était pas trop dur ?

(...)