Quoi qu’il arrive, Tchalou n’a pas le droit à l’erreur contre l’un des ogres de la série. Au cours de la demi-finale aller de la coupe de Belgique, les filles d’Ugo Blairon n’ont pas trouvé la parade, malgré un premier set encourageant. Avec une défaite nette et sans bavure, elles n’ont pas d’autres choix que de gagner, à la maison, ce mercredi soir.

"On va tout faire pour réaliser un 3-0 ou un 3-1 qui nous offrirait une possibilité d’inverser la tendance, explique Romane Moulin. On doit y croire, on peut y croire. Tout est possible. Je connais mes coéquipières et notre staff. Le travail fut bon au cours des deux dernières semaines. Le groupe est prêt à en découdre pour aller chercher une qualification historique pour la finale."