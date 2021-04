Un succès en deux saisons en Ligue A, c’est le bilan famélique de Tchalou. Pourtant, le club est plus ambitieux que jamais. Il est certain d’arriver à atteindre ses objectifs. Porté par le talent et l’expérience de la famille Blairon, la formation Thudinienne connaît ses forces et les faiblesses. Elle est désormais prête à performer. Entretien avec un entraîneur qui a une vision sur le long terme, Ugo Blairon.

Quel bilan tirez-vous de la saison écoulée ?

"Il y a de nombreux enseignements. Dans une période difficile, le club a su se réinventer et progresser. Face à l’adversité, il a trouvé le moyen de remporter le match financier. Dans les coulisses, la structure a évolué positivement. C’est l’une des clés de voûtes de notre futur projet."

Sur le terrain, par contre, les succès ne furent pas au rendez-vous…