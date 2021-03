Si la Covid-19 a touché l’ensemble des clubs sportifs, elle a également permis à certains d’obtenir un peu de répis afin de pouvoir travailler sur l’avenir. Tchalou a été assuré de son maintien, malgré des résultats qui n’étaient pas toujours au rendez-vous. Mais le club est doué pour faire d’une faiblesse une force. Avec la paire Blairon en tête et le soutien du président Keuwez, la structure a fait son autocritique.

"La première saison en Ligue A, le groupe est arrivé à la fin d’un cycle", explique l’entraîneur. "Au cours du deuxième exercice, il a tenté le pari des étrangères pour accompagner les meilleures jeunes belges. Il y a eu des succès et des erreurs. Pour la troisième saison, la prochaine, nous allons miser sur un savant mélange de talents nationaux, de joueuses expérimentés et d’étrangères qui apporteront un plus."