On pourra désormais jouer au tennis au Centre de Délassement de Marcinelle en hiver.

Alors que le report de l'Astrid Bowl au mois de septembre (du 19 au 26) devrait bientôt être officiel, le club qui accueille chaque année le tournoi international pour juniors a fait savoir qu' il sera désormais possible de jouer dans ses installations en hiver ! En octobre, une bulle de couleur verte viendra recouvrir trois des six terrains que compte le Royal Astrid TC, et ce jusqu'en avril, puisqu'elle sera démontée pour la saison estivale.

L'Astrid espère ainsi attirer de nouveaux adhérents, le site de l'AFT n'en renseignant actuellement que 46. "Chaque année nous perdons des membres lorsque l'hiver pointe le bout de son nez car ils partent dans des clubs possédant des courts couverts, indique le président Philippe Deraeve. "Grâce à cette bulle, nous espérons les garder. De plus, cela nous offrira aussi la possibilité de monter une belle école de tennis. Cette bulle était indispensable pour la pérennité du club."

L'investissement s'élève à 220.000 euros. "Nous avons reçu toutes les autorisations de construction et nous remplissons toutes les conditions pour bénéficier de subsides de la part d’Infrasports."

La bulle sera ancrée au sol, grâce à de l'air insufflé en permanence et sera chauffée au gaz. Un double paroi permettra de réduire les coûts.

Philippe Deraeve tient à rassurer les riverains : "En termes de décibels, cela fera bien moins de bruit que le ruisseau qui longe les terrains de tennis."