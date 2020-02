Les joueurs de Thierry Pister ont pourtant mené 2-0...

Après un 6 sur 6 à la Neuville, les Dogues n’ont pu enchaîner. Pourtant, ils menaient 2-0 à la demi-heure grâce à des buts de Khaida et Van Den Kerkhof sur penalty, mais les Anversois parvenaient à renverser la situation. “On avait bien commencé en jouant vers l’avant et on menait 2-0 après 35 minutes. Puis, il y a l’erreur de placement de Van Den