Chaque année à la même période, la société flamande Sportevents prend d’assaut le centre sportif de Roux à l’occasion du traditionnel Trail des Terrils de Charleroi. L’événement est systématiquement un succès et, cette année, le nombre d’inscriptions a atteint des records avec près de 1 300 participants.

"Nous proposons quatre distances, qui sont les mêmes depuis la 2e édition, avec 11, 15, 22 et 28 kilomètres. L’an dernier, l’événement n’a pas pu être maintenu, mais pas moins de 500 personnes ont choisi de postposer leur inscription, ce qui explique sans doute le nombre de participants plus élevé que d’habitude. Nos amis néerlandophones nous suivent en Wallonie pour l’occasion mais, cette fois, nous ne comptions pas moins de 70 % de Francophones dans les inscrits", commente Julien Desmet, le directeur de course. (...)