Mandy Dammekens a profité de quelques jours de congé dans la région des Vosges pour participer samedi au Trail de la Moselotte à Cornimont. Et elle s'y est imposée sur la distance de 28 km (1430m D+), après 3h07 d'efforts et avec 15 minutes d'avance sur la deuxième classée ! « Vers le 7e km j'avais deux minutes de retard, a-t-elle commenté. Je n'avais pas de très bonnes jambes mais je sentais qu'elles se déliaient au fur et à mesure... Au 12e km, au ravito, j'ai aperçu celle qui me devancait dans une couverture de survie, souffrant visiblement du genou. J'avais une belle avance sur les poursuivantes mais j'ai su tenir. »