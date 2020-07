"3T", pour "Triathlon Tenacity Team" : c'est le nom du nouveau club carolo pour adeptes du triple effort créé par trois amis maîtres-nageurs, Adrien Roldan-Simon, Logan Brun et Julien Mastrogiovanni. "

Pour cette première saison, le club a reçu l'adhésion d'une trentaine d'athlètes mais comme un réel engouement semble se dégager autour du club ils devraient être plus nombreux encore dans les mois à venir. L'ancrage carolo est fort marqué avec des partenaires qui sont presque exclusivement des entreprises de la région.

Malheureusement, compte tenu de la situation actuelle, les athlètes du 3T n'ont pas encore pu étrenner leur nouvelle combinaison. "Nous espérons pouvoir le faire à l'Ironlakes à l'Eau d 'Heure, au triathlon de Chièvres, Gerardmer et Andenne, au 70.3 du Luxembourg et au marathon d'Amsterdam si ces événements sont maintenus. Nous devrions aussi participer également aux trails, joggings, run-bikes et duathlons de la région."

L'organisation d'événements figure dans les projets à long terme. "Mais cette année est surtout consacrée à la prise de repères et la mise en place de structures pour le club et ses affiliés. On y va comme à l'entraînement : step by step !".