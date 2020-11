À domicile, le Futsal Team Charleroi comptait bien tenir son rang de favori face à l'équipe du FC Lynx (Gibraltar). Les Carolos dominaient les débats sans forcer. En profitant des phases arrêtées, ils portaient rapidement le score à 2-0. Le but des visiteurs était anecdotique. Appliqué, sans forcer son talent, Charleroi portait le score à 5-1. Ghislandi et El Fakiri soignaient les statistiques. Rahou donnait, lui, des sueurs froides à la défense adverse, alors que les passes de Dahbi étaient précises ! Au retour des vestiaires, le Futsal Team déroulait. Salhi, Rahou et Adnane portaient le score à 9-1 ! Les Gibraltariens ne tenaient pas la distance. Zico en profitait même pour donner du temps de jeu aux jeunes Fosty, Omekenge et Lemaître. À trois minutes du terme, Charleroi menait 11-1. Les visités plantaient deux buts supplémentaires via un Ghislandi très appliqué et le bon vieux Chaibai ! Le prochain tour est prévu en janvier !



Buts : 2e Ghislandi (1-0), 5e El Fakiri (2-0), 9e Sanchez (2-1), 12e Ghislandi (3-1), 14e Canaris (4-1), 16e El Fakiri (5-1), 22e Salhi (6-1), 25e Rahou (7-1), 27e Adnane (8-1, 9-1), 30e Dahbi (10-1), 31e Chaibai (11-1), 39e Ghislandi (12-1), 40e Chaibai (13-1)



Avertissement : Castle