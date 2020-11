Les deux hommes manqueront donc la rencontre de Coupe d'Europe. Pour le premier, c'est un véritable drame, tellement il plaçait des espoirs dans ce match.

"C'est mon rêve", explique Charif Atssouli. "Quand j'ai appris le résultat, j'ai reçu comme un véritable coup de massue. J'étais à terre. Je suis triste et déçu. J'ai pourtant fait attention et je n'ai aucun symptôme. Mais c'est la décision de l'UEFA et je dois la respecter."

Tout le groupe a réalisé une belle promesse à l'ailier carolo.

"Ils ont une pression supplémentaire. Ils doivent se qualifier pour moi, afin que je puisse jouer au mois de janvier. Les joueurs me l'ont promis. Ils savent l'importance d'une tel compétition pour un amoureux du futsal."

Charif Atssouli portera tout de même son maillot, ce soir. "Je vais être devant la télévision, avec ma femme et mon fils. J'aurais mon maillot sur les épaules. Je serais le premier supporter de l'équipe, tout comme Fred qui rêvait sans doute de voir Nicolas, son gamin, au cours de cette compétition. J'ai hâte de vivre l'un de nos buts, pour réaliser un selfie devant la télévision."