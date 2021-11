Dans une salle pleine à craquer, Tchalou a livré un match plein, face à son prestigieux voisin, Charleroi.

Un match de coupe qui a tenu toutes ses promesses. Alors que Charleroi a mené 0-2 dans le derby, les joueuses d’Ugo Blairon ont su inverser la tendance, pour l’emporter. "C’était un match incroyable, dans une ambiance formidable", explique l’entraîneur. "Il y a longtemps qu’on n’avait pas pu vivre un tel moment, avec nos supporters. Quel plaisir, quelle joie. Dans le troisième set, j’ai demandé à mes joueuses de se lâcher au service et en attaque. Emmenées par Juliette Thévenin, elles ont trouvé le moyen de mieux négocier les ballons, afin d’arracher le cinquième set. Cette qualification est méritée contre une équipe solide."

Pour Tchalou, il s’agit aussi et surtout d’une deuxième victoire consécutive, après le succès arraché en championnat face à Michelbeke. "C’est top de pouvoir gagner à la maison. Maintenant, on doit parvenir à faire cela à l’extérieur. On n’a toujours pas réussi à gagner le moindre set. Alors, j’espère qu’on remportera bientôt un set, puis un point et puis une victoire."

L’entraîneur le sait ; son groupe est sur la bonne voie. "Il y a une véritable évolution. J’ai des joueuses qui sont encore très jeunes, même en matière d’expérience de match. Entre ce qu’elles montrent à l’entraînement et ce qu’elles réalisent au cours de la compétition, la marge de progression est importante. Alors si on parvient déjà à gagner, malgré cela, c’est positif."

Cette année, l’entraîneur a de l’expérience pour gérer les moments délicats. "Je prends l’exemple de Juliette Thévenin. Elle a su faire le sale boulot contre Michelbeke et Charleroi. Elle monte aussi en puissance. C’est important d’avoir des joueuses qui sont capables de gérer les moments clés. Cette année, le groupe est un bon mélange entre puissance, taille, jeunesse et expérience. L’homogénéité s’améliorer au fil des semaines."

Tchalou devra sortir une grosse prestation face à Ostende, en championnat, ce week-end, avant une double confrontation face à Anvers, en Coupe puis en championnat.

Jérémy Delforge