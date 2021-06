Tchalou a été actif sur le marché des transferts. Le club a su se renforcer, tout en respectant son budget. Sur papier, il a su trouver quelques profils intéressants.

"On a su faire des miracles", lance Ugo Blairon, l’entraîneur. "Le club a bien travaillé. On a appris de nos erreurs. Maintenant, cela ne pourra se vérifier que sur le terrain. Mais je pense que l’équipe est mieux balancée, plus équilibrée."