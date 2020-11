Ugo Blairon, le coach de Tchalou, a hâte d'en découdre avec ses filles: "On a faim de volley" Charleroi Jérémy Delforge L'équipe de Ligue A reçoit Oudegem ce samedi à 17 heures. © Pepe Rossi

Au moment d'évoquer la possible reprise de la Ligue A, Tchalou a rapidement montré son envie de s'inscrire dans cet élan, tout en respectant les mesures en place. Le club a montré patte blanche et pourra donc s'aligner ce samedi face à Oudegem. "C'est un des très gros morceaux de la série", lance Ugo Blairon, le coach. "Mais cela fait partie de la Ligue A. On doit performer pour mériter notre place. Les filles sortent de bons entraînements. Après trois mois à l'arrêt, elles ont faim de compétition."



Le club a tout mis en place pour respecter le protocole. "Parmi les mesures principales, il y a le double testing, la ventilation et le fait de doubler les vestiaires. Nous avons la chance d'avoir une toute nouvelle salle à Thullies qui répond à des normes modernes. Tout n'est pas simple à mettre en place, mais si nous voulons être professionnels, cela passe par là."



Pour l'entraîneur, le volley a une carte importante à jouer. "Avec l'arrêt des autres sports, nous avons l'occasion de nous positionner. On peut sans doute profiter d'une plus belle médiatisation. Nous allons d'ailleurs retransmettre notre rencontre en direct sur nos réseaux sociaux."