S’il y a bien un poste où l’Olympic ne doit pas se faire de souci, c’est celui de gardien de but. En plus des jeunes prometteurs, les Carolos peuvent compter sur deux des meilleurs portiers de la série. Beaucoup de formations voudraient pouvoir profiter des services d’un Tanguy Moriconi ou d’un Ulric Cremers. Mais, pour le moment, l’avantage est à Moriconi. Il connaît la maison et il n’a jamais déçu. Malgré tout, l’ancien gardien de La Louvière ne désespère pas et travaille dur afin de pouvoir saisir sa chance.

"C’est ça le football", explique Ulric Cremers. "C’est de la concurrence. Je savais en signant à l’Olympic que j’allais devoir me battre contre un excellent portier.