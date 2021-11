Jeudi matin, un mois après le Bois du Cazier, Charleroi Running a fait (re)découvrir aux amateurs de course à pied un autre endroit symbolique de Charleroi, le parc du château de Monceau et son arboretum. Vu l'affluence (628 partants), le contrôle du Covid Safe Ticket a pris plus de temps que prévu et c'est donc avec un quart d'heure de retard qu'a été donné le départ des deux distances.

Le circuit étant très boisé et vallonné, conforme à ce que l'on retrouve parfois dans des cross, il était difficile de claquer un chrono. Lahcen El Matougui a donc simplement cherché à assurer sa première place sur le 10 km. "Ce n'était pas gagné d'avance car je ne connaissais pas du tout le gars qui m'a accompagné durant toute la première boucle (NDLA : Thomas Querton, le vainqueur du 5 km). Mais une fois que j'ai pris 200 mètres d'avance, je savais que j'avais fait le plus dur. Comme toujours je me suis livré sans retenue."