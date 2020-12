En décembre s'établissent traditionnellement les calendriers des différents challenges de course à pied . Alors que la crise sanitaire est toujours fortement présente chez nous, les promoteurs s'attellent à les ériger en espérant que la situation redevienne rapidement "comme avant". C'est évidemment le souhait de l'association Move More d'Alain Van Bergen pour son challenge Vals & Châteaux qui ne devrait plus comporter que 11 manches alors qu'il aurait dû en compter 16 cette année.