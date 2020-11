C’est en 2005 que Jaffe Niati-Fika a débarqué en Belgique. Le jeune homme a alors 17 ans. C’est Michel Prévot, l’un des responsables sportifs d’Heppignies, qui le repère. L’attaquant intègre rapidement l’équipe des juniors, aux côtés de Maxime Afflisio, Yanick Prévot et autres Renato Aromatario. Alors que les Oranges descendent sous l’ère Dany Ost, Patrick Thairet reprend l’équipe et décide d’y intégrer plusieurs jeunes dont ce garçon arrivé en droite ligne de Kinshasa. Quinze ans plus tard, l’ancien joueur d’Heppignies et de la Louvière notamment n’a pas oublié ses racines et participe actuellement au développement d’un beau projet solidaire. Entretien.

Pouvez-vous nous expliquer la genèse de votre Asbl ?





"En 2015, mon papa - qui était militaire - est décédé. Je suis donc retourné au pays, pour la première fois. J’y ai vu une telle misère que je ne pouvais pas rester les bras croisés. J’ai donc décidé avec des amis de créer une association. Mais cela a pris du temps."