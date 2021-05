Un joueur d'Ostende à l'Olympic Charleroi Jérémy Delforge Les Dogues devraient annoncer plusieurs renforts dans les prochains jours. © DR

A 21 ans, Pie-Luxton Bekkeli est le second transfert rentrant des Carolos. Ce latéral gauche a été formé en Belgique dans quelques belles équipes, dont Tubize, le Sporting, Zulte ou encore Ostende où il évoulait avec les espoirs.



Avec son mètre 84, il est présenté comme étant puissant et rapide. Un atout de plus pour les Dogues. S'il a pris part à quelques séances avec les A d'Ostende, il n'y a pas véritablement reçu sa chance.