Un joueur de l'Union Saint-Gilloise signe à l'Olympic Charleroi Charleroi J. De. & M. S. Dalil Bafdili a notamment été formé à Anderlecht et au White Star, avant de filer à l'Union © Ol. Charleroi

Le mercato a fermé ses portes lundi à minuit. Mais l'Olympic a réussi un dernier coup sur le gong pour renforcer son équipe de Nationale 1. Il a recruté le jeune milieu de terrain polyvalent de l'Union Saint-Gilloise, Dalil Bafdili (20 ans).



"Dalil a participé à la préparation et plusieurs matchs amicaux des pros de l’Union St-Gilloise, leader de D1A. Il etait barré par les très bonnes prestations des joueurs à son poste, On m’a présenté son profil et je l’ai convié à quelques séances d’entraînements…Après le premier entraînement j’ai compris que nous avions sous les yeux une opportunité de recruter un pur talent pour le projet de l’Olympic. C’est la première fois depuis mon arrivée à Charleroi que je vois un joueur tout donner à l’entraînement et finir avec des crampes. Il a de la hargne, de la technique, la vista. C'est un arracheur de ballons, qui joue un jeu simple vers l’avant…Je pense sincèrement qu’il plaira aux fans des Dogues", déclare Mohammed Dahmane.