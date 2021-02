Le joueur du RAS Monceau a décidé de soutenir le combat de la jeune Léna.

Un pas qui se transforme en foulée, un projet personnel qui devient un objectif commun, c’est sans doute ce qui résume au mieux l’initiative de Jérémy Cuypers.

Le désormais ex-joueur de Pont-à-Celles et nouvel élément de Monceau est au cœur d’un élan de solidarité formidable pour soutenir la petite Léna et les autres enfants touchés par ce fichu crabe. "Après le premier confinement, je me suis mis comme objectif de boucler un marathon", explique l’intéressé. "En discutant avec Michel Errico, il m’a suggéré l’idée d’allier l’utile à l’agréable, en mettant ce projet au service d’une association. J’ai tout de suite pensé à Léna et ses parents. La petite de 5 ans suit des cours dans mon école. Je voulais donc récolter des fonds pour son traitement."