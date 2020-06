Jordi Malela rejoint l'Olympic

Alors que La Louvière-Centre conteste le transfert d'Ulric Cremes, les Carolos viennent de signer un nouveau renfort. Jordi Malela, un latéral gauche, débarque à la Neuville. Ce joueur de 23 ans est passé par les centres de formation du Standard, d'Anderlecht et de Bruges. Il évoluait cette année en D2 amateurs, pour le compte de la RAAL. Il est également passé par Rebecq où il a croisé un certain Fred Stilmant, ex-capitaine emblématique des Dogues. "On partageait le stade avec la RAAL", lance Mohamed Dahamne. "J'ai également eu l'occasion de l'affronter lorsqu'il était à Rebecq. Il est jeune. Il a une belle marge de progression. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est un gars qui veut réussir. Il est passé par de grands centres de formation. Il a joué également aux Pays-Bas. Il va vite. Il a une bonne qualité de centre. On est encore sur quelques pistes de défenseurs, notamment pour concurrencer Castellana et Laurent."

Concernant Cremers, l'homme précise : "Quand j'étais président à La Louvière, il a signé un contrat jusqu'en 2020. Il n'y avait pas de contrat jusqu'en 2021. Je lui ai demandé de se procurer la copie du fameux contrat en question. J'invite La Louvière à publier ce document."