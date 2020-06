Un ex-RWDM débarque à l'Olympic

Etienne Mukanya est le nouvel attaquant des Carolos. Le jeune homme de 25 ans est vif et rapide. "Il est passé par le RWDM et Tubize", lance Patrick Rémy, le président. "C'est un attaquant technique qui va nous apporter un plus."

L'élément offensif explique. "Le projet du club est intéressant", lance l'attaquant. "J'ai eu l'occasion d'affronter La Louvière, lorsque j'étais encore à Tubize. J'ai réalisé un bon match. Je pense que c'est ce qui a convaincu l'entraîneur."

Le jeune homme a signé pour deux ans. "J'ai été formé à Schaerbeek. J'ai ensuite rejoint les réserves de l'Union Saint-Gilloise. Puis, j'ai côtoyé l'équipe première, avant de rejoindre la D1 en Lituanie et puis la D2 en Bulgarie. Je n'ai pas reçu beaucoup de temps de jeu au RWDM. Je me suis relancé à Tubize."

Les choses devraient bouger dans les prochains jours. "De nouveaux renforts offensifs et défensifs arrivent. Un peu de patience", ponctue le président.