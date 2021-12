Malgré son objectif, l'équipe devra se méfier de Mandel. "Je pense que c’est une équipe ambitieuse malgré son classement, lance Xavier Robert. C’est une formation qui perd souvent d’un petit but d’écart. Cela signifie qu’elle n’est pas loin des autres formations. On va tout faire pour réaliser un résultat positif dans de belles installations. Un six sur six ? Je veux les 48 unités qui restent pour ma part. On a un challenge propre au groupe, avant d’attaquer la suite. Donc, oui, on veut gagner les deux prochaines rencontres."

Noyau : Cremers, Moriconi, Félix, Corneillie, Ghesquière, Vanderbecq, Lioka-Lima, Gundogan (?), Ito, Guedj, Saïdane, Mayanga, Perreira, Mansouri, Kakudji, Khaida, Zorbo.

L’entraîneur de l’Olympic attend les tests PCR de ses joueurs afin d’élaborer sa sélection. Delbergue est suspendu. Un doute subsiste pour Gundogan. Kouri et Cottet sont blessés. "Pour Gundogan, on doit checker les cartes jaunes. On ne veut pas se tromper. Je vais m’y pencher."