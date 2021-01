Les différents organisateurs des courses du challenge de la Forêt du Pays de Chimay se sont unis pour proposer cette toute nouvelle épreuve qui devrait provoquer un certain engouement, tant un événement de ce type était attendu depuis longtemps !



" L'idée est de relier toutes les courses du challenge pour n'en faire qu'une seule, ce qui fait que les traileurs passeront par des portions de chacune de nos épreuves ! Et donc notamment par Froidchapelle, Lompret, Petigny, Nismes mais aussi Couvin et Pesche", évoque l'un des instigateurs Antoine Tenaerts.



Une distance de 50 km entre Frasnes à Couvin sera aussi proposée ce jour-là (1500m de dénivelé positif).



Les inscriptions devraient s'ouvrir vers avril.

Le 25 septembre se déroulera pour la première fois un Ultra Trail dans la région de Chimay-Couvin : 120 km au départ du terrain de football de Boussu-lez-Walcourt jusqu'au Couvidôme à Couvin. Ce tracé présentera un dénivelé positif de 3200 mètres.