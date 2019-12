C’est un président inquiet qui a répondu à nos questions. Jean-Pierre Murari ne pouvait que constater les dégâts occasionnés par les blessures.

"Nous avons sauvé les meubles ce samedi en prenant un point. Lise De Valkeneer est blessée aux quadriceps et nous ne connaissons pas encore la durée de son indisponibilité. Elle sera probablement out pour la rencontre retour de la Coupe de Belgique contre Kieldrecht le 14 décembre. C’est un énorme coup dur pour toute l’équipe. Quant à Flore Evrard, elle souffre d’une entorse à la cheville et devrait être de retour d’ici deux semaines. A effectif complet, nous gagnons, c’est certain ! Lise est sortie lors du cinquième set mais elle a joué les quatre premiers sur une jambe."

Problème d’effectif

Suite au départ précoce de Juliette Thévenin en début de saison, les Moncelloises ne comptent que deux ailières au poste 4 : Camille Hannaert et Lise De Valkeneer.

La capitaine étant actuellement blessé, le coach de Charleroi, Dimitri Piraux se trouve dans une impasse. C’est l’opposite Julie Hanon qui doit donc changer de poste.

"Ce n’est pas la solution" insiste le président. La trêve arrive à grands pas et la période des transferts aussi. Charleroi ne serait pas mécontent de pouvoir renforcer ses rangs avec une attaquante supplémentaire. Reste à voir si cela sera à l’ordre du jour du côté de Charleroi volley…