Que peut espérer le club de la Villette en Superdivision ? La question est posée. “On a su trouver deux nouveaux renforts, en plus de Lauric Jean et du jeune Xavier Wats”, explique Michael Beirens, le président. “Il s’agit d’un Hollandais et d’un Espagnol.”

Martin Katchanov et Francisco Ruiz Rodriguez débarquent donc à Charleroi. Il s’agit de deux AS 18 qui devront aider la Villette à réaliser de beaux résultats, dans une division relevée. “C’est plus une année de transition, selon moi. La Covid-19 a laissé des traces. (...)